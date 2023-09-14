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کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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الادميرال ايراني: العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش
أكد قائد القوة البحرية للجيش الادميرال شهرام ايراني: ان الجيش الايراني اليوم بكوادره المؤمنة والأبية قد نشر الأمن ليس في ايران فحسب بل في كل دول المنطقة، وهذا الامر جعل العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية.
العالم
-
ايران
يتبع ...
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
الجيش الايراني
القوة البحرية
الادميرال ايراني
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