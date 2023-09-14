الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال ايراني: العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية

الادميرال ايراني: العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة البحرية للجيش الادميرال شهرام ايراني: ان الجيش الايراني اليوم بكوادره المؤمنة والأبية قد نشر الأمن ليس في ايران فحسب بل في كل دول المنطقة، وهذا الامر جعل العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية.

العالم - ايران

يتبع ...

روابط ذات صلة

الادميرال ايراني: سنزيح الستار عن الإنجازات الجديدة لبحرية الجیش قريبا

قائد القوات البحرية: مدمرة "دماوند 2 " ستزود بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الادميرال ايراني: العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية

بالفيديو.. إحياء ذكرى وفاة الرسول(ص) في النجف وسط إجراءات أمنية وخدمية

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

الخارجية السعودية: الملك وولي العهد السعودي يتلقيان رسالتين من الرئيس الايراني

مسؤول لبناني بارز: "ما في فرنجية.. ما في رئيس جمهورية!" + فيديو

العليا لأسرى الجهاد تحذر من تكرار سيناريو الشهيد خضر عدنان