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رئيسي:‌ تنفيذ توجيهات القائد بشأن سیستان وبلوشستان على جدول أعمالنا

رئيسي:‌ تنفيذ توجيهات القائد بشأن سیستان وبلوشستان على جدول أعمالنا
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيدإبراهيم رئيسي إن النائب الأول وجميع الوزراء يتابعون تنفيذ توجيهات قائد الثورة بشأن مشاكل محافظة سيستان وبلوشستان.

العالم - إيران

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني بشأن خطط الحكومة لحل مشاكل أهالي محافظة سیستان و بلوشستان قال السيد رئيسي: منح المحافظ صلاحيات خاصة وتخصيص اعتبارات للمشاريع المهمة في هذه المحافظة من بينها مشاريع إيصال الماء والمتابعة الجادة لحقوقنا المائية والاجتماع بالمجلس الاستراتيجي للمحافظة والذي يضم مختلف المسؤولين كل هذا مطروح على جدول أعمالنا .

وأضاف: لقد شاركت نحو ثلاث ساعات في اجتماع المجلس الاستراتيجي لمحافظة سيستان وبلوشستان، وإن النائب الأول وجميع الوزراء يتابعون تنفيذ توجيهات قائد الثورة بشأن مشاكل هذه المحافظة .

واختتم السيدرئيسي كلامه قائلا: نأمل بأن يسمع أهالي سيستان وبلوشستان أخبارا سارة في القريب العاجل، وأن نقدم لقائد الثورة الإسلامية صحيفة عمل مشرفة بهذا الشأن .

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رئيسي:‌ تنفيذ توجيهات القائد بشأن سیستان وبلوشستان على جدول أعمالنا

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