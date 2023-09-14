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وفد عماني يصل الى صنعاء

وفد عماني يصل الى صنعاء
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

وصل وفد عماني اليوم الى العاصمة صنعاء بهدف اجراء مباحثات مع قيادة أنصار الله لإستكمال اللقاءات السابقة.

العالم-اليمن

وذكرت مصادر يمينة أن الوفد العماني وصل صنعاء برفقة رئيس وفد انصار الله المفاوض محمد عبدالسلام.

وأوضحت المصادر أن الوفد العماني الذي وصل صنعاء يستعد للانتقال مع قيادات انصارالله إلى الرياض لإجراء مباحثات مع القيادة السعودية حول الأزمة في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم افادت مصادر يمنية ان الوفد العماني سيتوجه يوم الخميس مع رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام من صنعاء إلى الرياض.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد زار سلطنة عمان الاثنين الماضي، في زيارة وصفها الإعلام السعودية بالخاصة.

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