التبادل التجاري بين إيران وكردستان ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار  

العالم - إيران

وقال "عطا محمد نوري" مساء الأربعاء، الذي زار معرض الامكانيات التصديرية لمحافظة قزوين (شمال غرب طهران) مع 11 رجل أعمال من منطقة كردستان العراق، لوكالة إرنا: على الرغم من التبادل التجاري الجيد بين إيران ومنطقة كردستان، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تعزيزه.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزورون فيها محافظة قزوين لتفقد معرض الإمكانيات التصديرية، وقال: لحسن الحظ، خلال زيارتنا لهذا المعرض، رأينا عن كثب جانبا من طاقات قزوين وإمكانياتها المناسبة.

وأكد "نوري": عندما نعود إلى منطقة كردستان، سننصح رجال الأعمال لدينا بالتأكيد لزيارة الوحدات الصناعية المختلفة في هذه المنطقة في أول فرصة خلال السفر إلى محافظة قزوين، كما سندعوهم للمشاركة في المعارض التي تقام في قزوين أيضا.

يذكر أن 11 تاجراً ورجل أعمال في إطار وفد تجاري من كردستان العراق ومدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران زاروا المعرض الأول للإمكانيات التصديرية لهذه المحافظة أثناء سفرهم إلى محافظة قزوين مساء الأربعاء.

وسيحل هذا الوفد التجاري ضيفا على محافظة قزوين لمدة يومين حيث يعقد اليوم الخميس اجتماعا مع بعض كبار التجار والمنتجين في المحافظة.