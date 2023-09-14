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قائد حرس الحدود الإيرانية:

مصرع مجرم خطير كان ضالعا في هجمات ادت إلى استشهاد 21 عسكريا

مصرع مجرم خطير كان ضالعا في هجمات ادت إلى استشهاد 21 عسكريا
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمدعلي كودرزي عن مصرع مجرم خطير ذي سوابق كان ضالعا في شن العديد من الهجمات على القوات العسكرية والشرطية، التي أدت إلى استشهاد 21 عسكريا وإصابة عدد آخر خلال السنوات الأخيرة.

العالم - إيران

وفي تصريح له الأربعاء، أعلن العميد كودرزي عن مصرع مجرم خطير له سوابق في مهاجمة القوات العسكرية والشرطية والعثور على 625 كيلوغراماً من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأوضح العميد كودرزي أنه في عملية لمكافحة المخدرات وخلال اشتباك مع عصابة تهريب مسلحة، تم ضبط 625 كغم من المخدرات وسلاحين حربيين و11 مخزن عتاد، بالإضافة إلى مصرع احد المهربين.

وصرح قائد قوات حرس الحدود الإيرانية: بعد تحريات الشرطة والتحقق من الهوية، تبين أن المهرب القتيل هو أحد المجرمين المعروفين في المنطقة يدعى "صابهان شهنوازي" ويعرف باسم "صاحب خان كمشادزهي" والذي يمتلك في سجله بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات العديد من الجرائم منها زعزعة الأمن وقتل الأبرياء من سكان الحدود، واحتجاز رهائن.

وقال: هذا العنصر الشرير كان أحد العناصر الضالعة في استشهاد 21 عسكريا من القوات العسكرية والشرطية وإصابة عدد آخر خلال السنوات الماضية.

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