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وزير الخارجية القطري:

تحويل الأصول الإيرانية للبنوك القطرية ینتهي الأسبوع المقبل

تحويل الأصول الإيرانية للبنوك القطرية ینتهي الأسبوع المقبل
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان اليوم، بانه سيتم الانتهاء من كافة العمليات المتعلقة بنقل الأصول الإيرانية إلى البنوك القطرية الأسبوع المقبل.

وفي الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الخميس تباحث الجانبان حول القضايا التي تهم البلدين.

وجرت هذه المحادثة الهاتفية عشية نشر خبر عن نقل أصول إيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر وتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للدور البناء للحكومة القطرية في المتابعة المتعلقة بالإفراج عن اصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كوريا الجنوبية والإفراج عن السجناء.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في هذا الاتصال الهاتفي، عن ارتياحه لسير التطورات والتقدم المحرز في مجال بعض القضايا المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية واطراف ثالثة، وأعلن بانه سيتم الانتهاء الاسبوع المقبل من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل اصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى البنوك القطرية.

وفي الاتصال الهاتفي بين أمير عبداللهيان ونظيره القطري، تم التأكيد على استعداد الطرفين بشأن تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، في الموعد المتفق عليه مع دور الحكومة القطرية في ذلك.

وأكد وزيرا خارجية إيران وقطر على استمرار المشاورات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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