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لإعطاء فرصة للتفاوض..

الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسير ماهر الأخرس علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 23 يوماً، وذلك لإعطاء فرصة لمحاميه للتفاوض حتى تاريخ الجلسة المقبلة في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

العالم - فلسطين

بدورها، حمّلت وزارة الأسرى والمحررين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وسلامة الأسيرين المضربين عن الطعام كايد الفسفوس وسلطان خلوف المضربين عن الطعام منذ 43 يوماً، خاصةً أنّ حالتهما الصحية في تدهور مستمر ومتسارع.

وقالت إنّ "الاحتلال يرفض حتى الآن التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين بإنهاء اعتقالهما الإداري أو تحديده بسقف زمني"، محذرةً من تكرار لمشهد اغتيال الشهيد خضر عدنان.

يُذكر أنّ الأخرس أمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال، خاض خلالها إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر مدة 103 أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري، حتى انتزع مطالبه من الاحتلال وخرج منتصراً من السجن.

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