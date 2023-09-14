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مصدر أمني إيراني: نتنياهو متورط في ملف قضائي خطير

مصدر أمني إيراني: نتنياهو متورط في ملف قضائي خطير
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

مصدر أمني إيراني يقول إنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، متورط في ملف قضائي خطير، بحسب معلومات سيتم الكشف لاحقاً عن طبيعة الحصول عليها.

العالم-ایران

وأفاد المصدر بأنّ قضاء الاحتلال لم يفصح عن الملف حتى الآن كونه يشكل "تهديداً للأمن" للاحتلال، مشيراً إلى أنه في حال تم الكشف عن جزئيات هذه المعلومات، ستتعرض حياة نتنياهو السياسية إلى خطر حقيقي.

وأوضح أنّ قضاء الاحتلال يُخفي هذه المعلومات السرية عن الرأي العام خشية حدوث فوضى سياسية وأمنية في حال تم الكشف عن تفاصيل القضية المرتبطة بـنتنياهو، وإمكانية سحب الثقة منه أو إقالته من منصبه.

كذلك، أشار المصدر إلى أنّ شخصيات سياسية بارزة في حزب (يش عتيد/ هناك مستقبل) بقيادة زعيم المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، قدّمت القضية للقضاء وسرّبتها، لكن القضاء الصهيوني صنّفها في إطار "القضايا السرية للغاية".

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