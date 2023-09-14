نتنياهو يلتقي بايدن وأردوغان وزيلنسكي خلال زيارة مقبلة للولايات المتحدة

العالم-الاحتلال

ووفقا لمكتب رئيس الحكومة، سيسافر نتنياهو جوا من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة مساء الأحد، مباشرة بعد نهاية رأس السنة اليهودية في فلسطين المحتلة، وأشار المكتب إلى أن رحلته إلى الولايات المتحدة ستكون بمثابة زيارة رسمية.

وأضاف البيان: “كجزء من الزيارة، سيلتقي رئيس الحكومة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول”.

وأضاف أن نتنياهو سيتحدث خلال الزيارة أيضا في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيعقد اجتماعا مع الأمين العام للمنظمة العالمية أنطونيو غوتيريش.