الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نتنياهو يلتقي بايدن وأردوغان وزيلنسكي خلال زيارة مقبلة للولايات المتحدة

نتنياهو يلتقي بايدن وأردوغان وزيلنسكي خلال زيارة مقبلة للولايات المتحدة
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الحكومة الصهيونية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيلتقي برؤساء العالم على رأسهم بايدن وأردوغان وزيلنسكي، وشولتس خلال زيارة لواشنطن الأسبوع المقبل.

العالم-الاحتلال

ووفقا لمكتب رئيس الحكومة، سيسافر نتنياهو جوا من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة مساء الأحد، مباشرة بعد نهاية رأس السنة اليهودية في فلسطين المحتلة، وأشار المكتب إلى أن رحلته إلى الولايات المتحدة ستكون بمثابة زيارة رسمية.

وأضاف البيان: “كجزء من الزيارة، سيلتقي رئيس الحكومة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول”.

وأضاف أن نتنياهو سيتحدث خلال الزيارة أيضا في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيعقد اجتماعا مع الأمين العام للمنظمة العالمية أنطونيو غوتيريش.

روابط ذات صلة

مصدر أمني إيراني: نتنياهو متورط في ملف قضائي خطير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رد فعل واشنطن على طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

نتنياهو يلتقي بايدن وأردوغان وزيلنسكي خلال زيارة مقبلة للولايات المتحدة

مصدر أمني إيراني: نتنياهو متورط في ملف قضائي خطير

الحركة الأسيرة: لن نترك الأسرى المضربين عن الطعام وحدهم

موسكو: نحضر الرد المناسب على طرد دبلوماسي روسي من سلوفاكيا

حماس ترفض مزاعم غوتيريش حول مقاومة الشعب الفلسطيني