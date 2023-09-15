حميدتي ينوي تشكيل سلطة مدنية في مناطق تحت سيطرته

العالم-السودان

وحسبما نقل موقع 24, قال حميدتي، في تسجيل صوتي، إنه على الرغم من سيطرة الجيش على شرق السودان وبعض مناطق الشمال إلى أن هذه المناطق في متناول يد الدعم السريع، مضيفاً أن قواته تستطيع إن أرادت السيطرة على بورتسودان اليوم.

وتابع قائلاً إن الدعم السريع لم يعلن تشكيل حكومة على الرغم من السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لأنهم ليسوا طلاب سلطة، داعياً القوى السياسية والمدنية للوقوف أمام محاولات تفكيك السودان.. كما دعا الشعب السوداني لحوار واسع للمحافظة على وحدة البلاد، حسب تعبيره.

وذكر حميدتي أن دولة البحر والنهر مشروع قديم لتقسيم السودان، وطالب بأن تكون الأولوية لإنهاء الحرب، وعدم السماح بتكوين حكومة حرب في السودان.

أضاف أن إعلان حكومة في جزء من البلاد، واستمرار عبد الفتاح البرهان بادعاء شرعية زائفة سيؤدي إلى تقسيم السودان ، مشيراً إلى أن هذا سيناريو يبدد الأمن والسيادة ويطيل أمد الحرب.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.. وقد أسفرت عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.