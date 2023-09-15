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إعلامي: صدام متوقع في الكيان بشأن ما يسمى بقانون المعقولية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال الإعلامي فارس أحمد إنه لأول مرة يجتمع خمسة عشر قاضيا اسرائيليا للنظر في ما يسمى بقانون المعقولية مشيرا ان المتوقع هو الصدام بين الأطراف الموافقة والرافضة لهذا القانون لا محالة.

العالم - مع الحدث

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أكد انه خلال هذه الفترة سوف يستمع القضاء على جميع الاسئلة التي تطرحها حكومة نتنياهو قبل اتخاذ القانون النهائي.

وأشار الى أنه هناك من يقوم بتقريب وجهات النظر بين الرئيس الاسرائيلي ونتنياهو للوصول الى الحل النهائي مؤكدا ان نتنياهو يخشى التجريد من صلاحياته ولذلك يخشى قرار المحكمة.

وأضاف ان نتنياهو لا يريد أن يكون عرضة للمحاسبة من جانب القضاء في فترة رئاسته للحكومة الإسرائيلية مشيرا الى أن نتنياهو وعائلته متهمون بقضايا فساد ولذلك فهو لا يعير للشارع أي اهتمام.

وبشأن مستقبل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وبن غفير قال فارس أحمد أن بن غفير اليوم يتحدى نتنياهو بشكل واضح خاصة بشأن الاسرى الفلسطينيين.

وأضاف أن مصلحة السجون هي من ضمن مهام نتنياهو ولكن بن غفير يتدخل لاستفزاز نتنياهو عبر التدخل بجميع الشؤون التي تخص نتنياهو حتى بات الاعلام الاسرائيلي يقول بأن من يحكم الاحتلال اليوم هو بن غفير وليس نتنياهو.

وبشأن تسليح السلطة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة قال فارس أحمد أن نتنياهو بات بين رضا واشنطن والائتلاف الحكومي المتطرف مشيرا الى أن بن غفير يريد القضاء على السلطة الفلسطينية لتمرير سياساته القمعية.

وأضاف أن موافقة نتنياهو على تسليح السلطة الفلسطينية أزعج المتطرفين بسبب أن ذلك يمسيء للأمن الاسرائيلي حسب توقعاتهم.

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