لا تسوية مرتقبة في كيان الإحتلال الإسرائيلي

العالم - مع الحدث

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف إن موافقة نتنباهو على إجراء بعض التعديلات في قانون ما يسمى بالمعقولية أثار غضب المتطرفين الآخرين الذين كانوا قد حذروا أحزابهم بعدم الثقة بنتنياهو.

وأشار الى أن حالة عدم الثقة يخيم على الأجواء بين المعارضة والحكومة مؤكدا أن هذا الأمر قد ينسف أي محاولة للتوصل الى أي تسوية.

حسن حجازي أكد أن نتنياهو مضطر في التظاهر بأنه لا يريد الذهاب نحو أزمة و أن يدخل كيان الاحتلال في صدام داخلي لأن هذه المسئلة إنعكست عليه على مستوى الاستطلاعات، مشيرا الى ان نتنياهو يريد الابقاء على التعديلات القضائية في الجو والشكل.

وبشأن الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال قال حجازي أن هناك مصلحة مشتركة في بقاء الائتلاف مشيرا الى أن نتنياهو ورغم معارضته سياسات بن غفير في السجون إلا انه التزم الصمت بسبب ارضاء الشركاء في الائتلاف.

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