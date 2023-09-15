الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ولايتي: مزاعم الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث تزعزع أمن المنطقة

ولايتي: مزاعم الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث تزعزع أمن المنطقة
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ان طهران لن تسمح لأي ادعاءات باطلة بشأن الخليج الفارسي أن تتحقق عمليا.

العالم - إيران

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" حذر ولايتي من زعزعة أمن المنطقة بسبب ادعاءات الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث، مؤكدا أن هذه الجزر تتبع إيران تاريخيا، وتشكل جزءا أصيلا من أراضيها.

وقال ولايتي إن ايران لا تريد نزاعا مع جيرانها، ولكنها لا تتنازل عن وحدة أراضيها، مضيفا أن لا بديل لدول المنطقة عن تعزيز العلاقات والتقارب وإنهاء الخلافات.

وقال إن علاقة إيران بالسعودية تشكل مثالا حيا على إمكانية تطوير العلاقة بدول الجوار، مشددا على اهتمام إيران بالأمن الإقليمي المشترك.

وصرح أن طهران تنصح الغرب بالتخلي عن "التحريض وتصعید التوتر في منطقة حساسة وخطیرة کالخلیج الفارسي".

روابط ذات صلة

حرس الثورة يحتجز سفينتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هكذا ردت طهران على البيان الأوروبي بشأن الملف النووي

بالفيديو.. دقلو يلمح لتشكيل حكومة جديدة ويحذر من تقسيم السودان

تبادل الاتهامات بين ارمينيا واذربيجان وتصعيد التوتر

ولايتي: مزاعم الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث تزعزع أمن المنطقة

بايدن: مجلس النواب ينوي عزلي واغلاق الحكومة

طرد دبلوماسيين امريكيين اثنين من روسيا