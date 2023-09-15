الاحتلال يتفقد الشريط الحدودي مع لبنان

العالم - لبنان

ونقل الزميل حسين عزّالدّين عن معلومات صحفية لبنانية قولها ان دورية تابعة للاحتلال الاسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية، قامت بتفقد الشريط الحدودي الفاصل مع فلسطين المحتلة في فركلا، مرورا بمنطقة الخزانات وتلال العديسة.

واوضحت المعلومات ان هذه العناصر عملت على مراقبة أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج، وتزامن ذلك مع دوريات إسرائيلية بسيارات عسكرية بين البساتين القريبة من السياج، قابلها في الجانب اللبناني دوريات راجلة ومؤللة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.