العلامة ياسين: الرفض المتكرر للحوار يشير لنوايا سيئة

العالم - لبنان

وأكد الشيخ علي ياسين العاملي، أن "مدعي السيادة يتابعون صراخهم فيما خيمة مزارع شبعا التي تظلل السيادة اللبنانية، إربكت الاحتلال وجعلته يعرض انسحابا جديدا مقابل سحب الخيمة".

وتابع : "أن الحوار طريق وحيد لخروج لبنان من ازماته، مؤكدين أن اجتماعا واحدا حول طاولة الحوار ينتج أكثر من عشرات بل ومئات الاجتماعات الجانبية، خصوصا تلك التي تكون مع سفراء لا يهمهم سوى كيف يربحون على حساب خسائر لبنان الإقتصادية والامنية والاجتماعية".

اضاف : "اننا وفي ذكرى احتلال بيروت عام 1982 تتوجه بالشكر لكل من وقف مع لبنان في الدفاع عن ارضه وحقه لا سيما الجمهورية الإسلامية في ايران وسوريا، مشددين على ضرورة التمسك بالقاعدة الثلاثية التي كان صداها اقوى من صدى كل القرارات الدولية والاممية التي لم تحرر شبرا واحدا من أي ارض محتلة".