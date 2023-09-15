دعموش: هناك من يعمل بايحاءات خارجية لدفع البلد نحو المواجهة

العالم - لبنان
ولفت دعموش، خلال خطبة الجمعة، الى ان "بلدنا بحاجة الى كل ابناءه، ومسؤولية الدولة تثبيت الشباب في وطنهم من خلال تأمين فرص عمل لائقة للعاطلين، وتحسين رواتب الموظفين والاساتذه والمعلمين، والحرص على تأمين كل الإمكانات اللازمة لانتظام التعليم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية".
وأشار الى أن "حزب الله استطاع من خلال الجهد الذي بذله خلال مناقشة موازنة 2024 في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تثبيت بعض الإمكانات والموازنات للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية للحؤول دون انهيار العام الدراسي".
ورأى دعموش، ان "هناك من يعمل بايحاءات خارجية لأخذ البلد نحو المواجهة بدل الحوار، ويريد رئيسا يكون وقودا لإشعال الفتنة التي يخطط لها أعداء لبنان الذين يريدون ان يحققوا بالفتنة الداخلية ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب، لكن هؤلاء لن يصلوا الى اهدافهم مهما علا صراخهم لاننا مصممون على ايصال رئيس يحمي البلد من الفتنة ويحافظ على السلم الاهلي ويحبط اهداف الاعداء".