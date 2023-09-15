دعموش: هناك من يعمل بايحاءات خارجية لدفع البلد نحو المواجهة

العالم - لبنان

‏ولفت دعموش، خلال خطبة الجمعة، الى ان "بلدنا بحاجة الى كل ابناءه، ومسؤولية الدولة تثبيت ‏الشباب في وطنهم من خلال تأمين فرص عمل لائقة للعاطلين، وتحسين رواتب الموظفين ‏والاساتذه والمعلمين، والحرص على تأمين كل الإمكانات اللازمة لانتظام التعليم في المدارس ‏الرسمية والجامعة اللبنانية".

وأشار الى أن "حزب الله استطاع من خلال الجهد الذي بذله خلال ‏مناقشة موازنة 2024 في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تثبيت بعض الإمكانات والموازنات ‏للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية للحؤول دون انهيار العام الدراسي".‏ ‌‎

‎ورأى دعموش، ان "هناك من يعمل بايحاءات خارجية لأخذ البلد نحو المواجهة بدل الحوار، ‏ويريد رئيسا يكون وقودا لإشعال الفتنة التي يخطط لها أعداء لبنان الذين يريدون ان يحققوا ‏بالفتنة الداخلية ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب،‎ ‌‏ لكن هؤلاء لن يصلوا الى اهدافهم مهما علا ‏صراخهم لاننا مصممون على ايصال رئيس يحمي البلد من الفتنة ويحافظ على السلم الاهلي ‏ويحبط اهداف الاعداء". ‏