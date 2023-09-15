ليس هناك ما يمنع الإنسان من النجاح

العالم- العراق

وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السيد السيستاني استقبل الطالب العراقي (سيف الدين سعد) بمعية والده وبعض اخوته بمناسبة إحرازه معدلا عاليا في امتحانات الصف السادس الإعدادي في الفرع العلمي، بالرغم من إصابته بمرض الشلل الرباعي منذ صغره".

وأشاد السيد السيستاني "بهمة الطالب العالية ومثابرته المميزة وعدم جعله العوق الجسدي مانعا عن إحراز درجة متقدمة في دراسته الاكاديمية".

وقال إن "نجاحك الباهر درس مهم للجميع بأنه ليس هناك ما يمنع الانسان من النجاح في الحياة مع التحلي بإرادة صلبة وعزم لا يلين"، داعيا له "بمزيد من التقدم في مسيرته العلمية".

وأشاد سماحته "بأهله الذين اعتنوا به وقاموا برعايته فكان لهم دور مهم في تفوقه ونجاحه".