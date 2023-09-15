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المالكي يبحث الأوضاع السياسية والأمنية مع مسرور بارزاني

المالكي يبحث الأوضاع السياسية والأمنية مع مسرور بارزاني
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأوضاع السياسية والأمنية مع رئيس حكومة منطقة كردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني والوفد المرافق لهما.

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المالكي استقبل، في مكتبه، بارزاني وطالباني والوفد المرافق لهما بحضور أعضاء في ائتلاف دولة القانون".

وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم بحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان.

وتابع أن الجانبين أكدا على أهمية حل الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية والمنطقة خصوصا فيما يتعلق بالموازنة وعدد من القوانين، بموجب الدستور والقانون ووفق مسارات منصفة وعادلة تراعي حقوق كل أبناء الشعب العراقي، كما تم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل مع جميع القوى السياسية بهدف التعاون لحل الإشكالات التي تعترض العملية السياسية بعيدا عن التصعيد السياسي والإعلامي.

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