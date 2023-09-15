خطر يزداد بنسبة 59% بحلول نهاية القرن.. حرائق الغابات حطمت أرقاما قياسية

وبينت دراسة حديثة نشرتها مجلة 'نيتشر' أن تأثير التغيّر المناخي بدا متفاوتا، ففي ظل الجفاف الجزئي كان الاحترار كافياً لجعل رطوبة الجو أو النباتات تتجاوز عتبات رئيسية تجعل الحرائق الشديدة أكثر احتمالا في حين أن تأثير الاحترار كان أقل وضوحاً بكثير في حالات الجفاف الشديد أصلاً.

وقال باتريك براون المعدّ الرئيسي للدراسة: "إن هذه الخلاصات 'تعني ضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للأماكن والفترات التي شهدت تاريخيا ظروفا أدنى بقليل من هذه العتبات".

وتولى العلماء درس مجموعة من الحرائق حصلت بين عامَي الفين وثلاثة وألفين وعشرين، مجرين تحليلاً لتأثير معدلات الحرارة الأعلى والجفاف الأشدّ على الحرائق السريعة الامتداد، أي تلك التي تحرق أكثر من أربعة آلاف هكتار يومياً.

وحذرت الدراسة من أن الخطر قد يزيد بنسبة 95 بالمئة بحلول نهاية القرن في سيناريو الانبعاثات المنخفضة وبنسبة تصل إلى 172 بالمئة في سيناريو الانبعاثات العالية غير الخاضعة للرقابة.



وتابع براون يقول: "تسليط الضوء على عتبات الجفاف الرئيسية قد يسهل تدابير الوقاية، ويساعد على اختيار المواقع ذات الأولوية لتخفيف الغطاء النباتي أو حرقه بشكل مضبوط من أجل تقليل الوقود الصلب الذي يغذي الحرائق. أخطار الحرائق قد تنخفض بشكل كبير رغم التغير المناخي إذا طُبقت التدابير على نطاق أوسع".

ونُشرت الدراسة في نهاية صيف تميز بحرائق أودت بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا في هاواي وحطمت كل الأرقام القياسية في كندا حيث اضطر 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم.

وفي اليونان، امتد أكبر حريق غابات تم تسجيله على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي على جبهة مساحتها 10 كيلومترات.