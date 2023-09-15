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ترامب: الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابي رئيسا للبلاد

ترامب: الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابي رئيسا للبلاد
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابه رئيسا العام المقبل، وأن البلاد تسير نحو الجحيم في ظل الإدارة الحالية.

العالم _ الأميرکيتان

وأضاف عبر برنامج الصحفية الأمريكية ميغين كيلي: "إذا لم أفز بالانتخابات، فأعتقد أن بلادنا قد تنتهي. أظن أن هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية من كل الانتخابات الأخرى".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تسير نحو الجحيم" أثناء رئاسة جو بايدن.

وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه قال: "لا يثير ذلك أي قلق لديي، لأنني أقاتل من أجل البلاد والناس".

ويواجه ترامب أكثر من 90% في 4 قضايا جنائية، بما في ذلك محاولات تغيير نتائج الانتخابات السابقة لصالحه.

ويصر ترامب على براءته ووصف ملاحقته الجنائية بأنها محاولة لعرقلة الحملة الانتخابية،

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