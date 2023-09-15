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امير عبداللهيان:

اجتماع 'مجاهدو الغربة' يجسد مستوى جديدا من المقاومة في المنطقة

اجتماع 'مجاهدو الغربة' يجسد مستوى جديدا من المقاومة في المنطقة
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في كلمة له عصر اليوم الجمعة في ملتقى مجاهدي الغربة، ان هذا الاجتماع الذي يضم مصطلحي الغربة والجهاد والذي يقام أيام ذكرى اشتهاد الامام الرضا (عليه السلام) يجسد تعريفا جديدا لمستوى المقاومة في المنطقة.

العالم - ايران

ويقام هذا الاجتماع وهو الاجتماع الدولي الثامن لمجاهدي الغربة في مدينة دامغان الايرانية بحضور ممثلين عن جبهة المقاومة من ست دول.

واعتبر حسين امير عبداللهيان ان هذا الاجتماع يعد فرصة لتكريم مجاهدي الغربة امثال السيد عيسى طباطبائي ممثل قائد الثورة والامام الخميني في لبنان.

وللمرة الثامنة ينعقد اجتماع مجاهدي الغربة الدولي في ايران بحضور سفراء بعض الدول الاسلامية والمسؤولين الايرانيين والقادة العسكريين ومجاهدي المقاومة وعوائل الشهداء ومن بينها عائلة القائد قاسم سليماني والشهيد عماد مغنية والشهيد حججي وغيرهم.

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امير عبداللهيان: اجتماع 'مجاهدو الغربة' يجسد مستوى جديدا من المقاومة في المنطقة

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