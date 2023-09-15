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أمير عبداللهيان:

أوروبا لعبت مع الوقت بعدم امتثالها لالتزاماتها بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

أوروبا لعبت مع الوقت بعدم امتثالها لالتزاماتها بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان عدم امتثال أوروبا لالتزاماتها بعد انسحاب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) باللعب مع الوقت.

العالم - ايران

وتحدث عبد اللهيان، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ردا على سوال حول بيان الأوروبيين بشأن استمرار حظر الأسلحة على إيران، عن إدراج أسماء بعض الأشخاص في قائمة الحظر، ان إيران لن تترك تصرفات الأطراف الأخرى دون رد ولا يمكنهم ان يطالبوا إيران بالمفاوضات من جهة، وان يزدادوا الضغط عليها من خلال تكرار السياسات الخاطئة والاستمرار فيها من جهة أخرى.

واضاف امير عبداللهيانان، مسار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير بشكل جيد ولدينا علاقة وثيقة مع المدير العام للوكالة، وقد أحرز المسؤولون في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدما جيدا في مجال التعاون الثنائي في الأشهر الماضية.
يتبع..

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