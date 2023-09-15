الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن حجم كارثة انهيار سدين وعدد من الجسور جراء الإعصار في ليبيا، لا يزال مجهولا.

العالم _ الأميرکيتان

وأضاف غريفيث: "أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة". مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى ذلك بعد. وأوضح أن "مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا".

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بمقتل 6000 شخص مع آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي.

وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.

روابط ذات صلة

ترامب: الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابي رئيسا للبلاد

الامم المتحدة تتعهد بايصال المساعدات الى المغرب وليبيا

الولايات المتحدة تطلب من المكسيك مشاركتها نماذج "مومياء الفضائيين"

نتنياهو يلتقي بايدن وأردوغان وزيلنسكي خلال زيارة مقبلة للولايات المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالصور... مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهما

في اجتماع المدعين العامين لمنظمة 'إكو': مدعي عام ايران يدعو لإنشاء أمانة دائمة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

طائرات الإحتلال تقصف موقعا لحماة الثغور شرق غزة

هزة أرضية جديد في البحر المتوسط

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا

شاهد.. الجريمة التي تأبى ان يمحوها الزمن.. 