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واشنطن تعلق على محادثات وفد أنصار الله في الرياض

واشنطن تعلق على محادثات وفد أنصار الله في الرياض
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بدعوة السعودية لوفد من أنصار الله اليمنية لإجراء محادثات في الرياض، واصفة ذلك بأنه “خطوة مهمة نحو السلام”.

العالم - السعودية

ووجهت السعودية الدعوة إلى وفد أنصار الله لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الخميس إن رياض تريد مواصلة جهودها وجهود سلطنة عمان من أجل “التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية”.

واكتسبت مبادرات السلام قوة دافعة منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات في اتفاق أبرم بوساطة صينية. وسيكون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن إنجازا مهما في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضافت "تأتي المحادثات في الرياض في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار للسعودية وعُمان والإمارات في الأسبوع الماضي للتشاور مع شركائنا في المنطقة والأطراف اليمنية بخصوص مسار عملي نحو السلام”.

وهذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون أنصارالله للسعودية منذ اندلاع العدوان على اليمن من قبل تحالف السعودي -الإماراتي - الأمريكي في 2014.

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