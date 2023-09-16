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ماكرون يتّهم النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي في نيامي

ماكرون يتّهم النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي في نيامي
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي في النيجر “يحتجزه” العسكريون الحاكمون، لافتا الى ان الطعام الذي يتناوله عبارة عن “حصص غذائية عسكرية”.

العلم - أفريقيا

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا “في النيجر، في الوقت الذي اتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا”، مضيفا ان العسكريين الذين اطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو “يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية”.

ولفت ماكرون إلى أن السفير سيلفان إيتيه “لم يعد لديه إمكانية الخروج، إنه شخص غير مرغوب فيه”.

ولدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون “سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية وأنا أتحدّث معه كل يوم”.

ولا تزال فرنسا تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر.

وتستمر فرنسا في معارضته مع الإنقلاب العسكري في النيجر، معتبرة أن هذه الحكومة في النيجر لا تتمتّع بالشرعية .

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ماكرون يتّهم النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي في نيامي