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إلقاء القبض على شخصين على صلة بجماعة إرهابية في أردبيل شمال غرب البلاد

إلقاء القبض على شخصين على صلة بجماعة إرهابية في أردبيل شمال غرب البلاد
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المدعي العام في مركز محافظة أردبيل عن تحديد هوية واعتقال شخصين متهمين بالعمل ضد الأمن القومي في مدينة أردبيل شمال غرب ايران.

العالم - ايران

واضاف مدعي عام أردبيل جلال أفاقي اليوم السبت انه وبعد الرصد الدقيق من قبل عناصر الاستخبارات بالمحافظة واخذ الاذن من القضاء ، تم القاء القبض عليهما بتهمة اثارة أعمال تمس الأمن القومي.

وأضاف: ان المجاميع المعادية للثورة وبعد فشلها وعجزها تحاول استغلال عواطف الشباب لتحقيق مأربها.

ووصف المدعي العام هذه الجماعات المعادية بأنها كبيت العنكبوت داعيا المواطنين الى اليقظة والحذر وخاصة الشباب.

وشدد على ان الجهاز القضائي والاستخبارات وقوات الأمن ترصد اي نشاط يخل بالأمن خاصة في الفضاء الالكتروني .

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إلقاء القبض على شخصين على صلة بجماعة إرهابية في أردبيل شمال غرب البلاد

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