الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين

وأكد مدير المسجد غسان الرجبي، في تصريحات صحفية، أن إغلاقه يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من الاحتلال، الذي سرق 36% من أروقة المسجد الإبراهيمي بشكل دائم.

وأشار إلى أن الاحتلال يغلق المسجد 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة والصلاة من المصلين الفلسطينيين.

ولفت الرجبي إلى أن الاحتلال قرر إغلاقه هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، منع الاحتلال رفع الأذان 51 وقتًا في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

ومنذ عام 1994 يُقسّم المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قتل المستوطن باروخ جولدشتاين 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.