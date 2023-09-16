السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، بذريعة الأعياد اليهودية.

وأكد مدير المسجد غسان الرجبي، في تصريحات صحفية، أن إغلاقه يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من الاحتلال، الذي سرق 36% من أروقة المسجد الإبراهيمي بشكل دائم.

وأشار إلى أن الاحتلال يغلق المسجد 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة والصلاة من المصلين الفلسطينيين.

ولفت الرجبي إلى أن الاحتلال قرر إغلاقه هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، منع الاحتلال رفع الأذان 51 وقتًا في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

ومنذ عام 1994 يُقسّم المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قتل المستوطن باروخ جولدشتاين 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

روابط ذات صلة

في الأقصى والإبراهيمي.. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء 'الفجر العظيم'

الصهاينة يقتحمون مسجد الاقصی والمسجد الابراهيمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال شخصين على صلة بزمرة إرهابية شمال غرب ايران

ايران ترسل اول شحنة من المساعدات الانسانية وفرق الاغاثة الى ليبيا بعد الفيضانات

الأمن الايراني يحبط عملية ارهابية في مدينة سقز بمحافظة كردستان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 16-09-2023

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين

حماس بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم