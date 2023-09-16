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مشاهدمرعبة.. انتشال جثث ضحايا ليبيين بمغارة لاتدخلها القوارب لخطورتها!

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية انتشال جثامين ضحايا الفيضانات داخل مغارة في البحر شرقي درنة الليبية وسط تلاطم الامواج على الصخور.

العالم- ليبيا

وتظهر اللقطات المصورة صعوبة عملية انتشال جثامين الضحايا من داخل المغارة بسبب علو الأمواج وخطورة المكان.

وقال ناشر اللقطات إن فرق الإنقاذ اضطرت إلى المشي مسافة 5 كيلومترات ذهابا وإيابا لنقل الجثامين بسبب انقطاع الطريق من السيول والجريان.

سحب جثث الضحايا بمغارة لا تدخلها القوارب لخطورته

وتتواصل في مدينة درنة عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الفيضانات التي اجتاحت المدينة الأحد الماضي، رغم تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء، في حين توقع مسؤول محلي في درنة إمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة.

وقد أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل أن 3166 متوفى دفنوا في مدينة درنة حتى يوم أمس الجمعة، في حين تشير بعض التقديرات إلى وفاة وفقدان نحو 15 ألفا ونزوح نحو 30 ألفا من السكان الذين كان يقدر عددهم بنحو 100 ألف حتى حلول الإعصار.

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مشاهدمرعبة.. انتشال جثث ضحايا ليبيين بمغارة لاتدخلها القوارب لخطورتها!

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