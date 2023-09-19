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التدخين يسرع من ظهور أعراض الشيخوخة

التدخين يسرع من ظهور أعراض الشيخوخة
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة حديثة، عن تغير الجينات المرتبطة بسرعة ظهور الشيخوخة لدى المدخنين، مشيرة إلى دور السجائر في القضاء السريع على مرحلة الشباب مقارنة بالأشخاص غير المدخنين.

العالم-منوعات

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعة هونجكونج الصينية حلل جينات 472 ألف شخص لتحديد تأثير التدخين على العوامل الجينية للشيخوخة، ووجد أن التوليميرات المسئولة عن إطالة عمر الخلايا تقصر أطوالها بشكل ملحوظ لدى المدخنين، وإن ذلك القصر يزداد مع عدد السجائر اليومية.

ولاحظ الفريق، أن توليميرات اللوكوسايت الموجودة بكرات الدم البيضاء هي التي تقل وانخفاض طولها يرتبط بزيادة العرضة للسكري وأمراض القلب، وفق دراسات سابقة، كما أنها دليل على تسارع معدل الشيخوخة.

وتطمئن الدراسة المقلعين عن التدخين، حيث لم يظهر تناقص في أطوال التوليميرات لديهم كحال المدخنين.

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