التدخين يسرع من ظهور أعراض الشيخوخة

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وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعة هونجكونج الصينية حلل جينات 472 ألف شخص لتحديد تأثير التدخين على العوامل الجينية للشيخوخة، ووجد أن التوليميرات المسئولة عن إطالة عمر الخلايا تقصر أطوالها بشكل ملحوظ لدى المدخنين، وإن ذلك القصر يزداد مع عدد السجائر اليومية.

ولاحظ الفريق، أن توليميرات اللوكوسايت الموجودة بكرات الدم البيضاء هي التي تقل وانخفاض طولها يرتبط بزيادة العرضة للسكري وأمراض القلب، وفق دراسات سابقة، كما أنها دليل على تسارع معدل الشيخوخة.

وتطمئن الدراسة المقلعين عن التدخين، حيث لم يظهر تناقص في أطوال التوليميرات لديهم كحال المدخنين.