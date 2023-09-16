شاهد.. هكذا الجزائر تحاول السيطرة على حرائق الغابات

العالم- الجزائر

وشاركت مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية خلية الإعلام والإتصال، مقطع فيديو يظهر جانب من عمليات إخماد حريق غابة المكان في عش الباز داخل بلدية بجاية، بعد اندلاع الحرائق بها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر عملية الإطفاء، واضطر المواطنون إلى مساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم النيران، وذكر مدير الحماية المدنية الجزائرية لولاية بجاية أن حريقًا قد نشب بإحدى الغابات بالولاية، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر.

حرائق الغابات في الجزائروأكد مدير الحماية المدنية في الجزائر، في صريحات صحفية، أنه يجري تسخير رتل متنقل تابع لولاية بجاية وأرتال دعم من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية، تعمل برفقة الجيش الوطني الجزائري على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.

وذكر بيان المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أن فرق الحماية المدنية بالولاية تعززت بعدة ارتال أخرى قادمة من مختلف الولايات المجاورة للولاية لا سيما الرتل المتنقل لولاية تيزي وزو والرتل المتنقل لولاية البويرة، و سطيف وبرج بوعريريج والرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وأفاد البيان أن المناطق المتضررة هي منطقة الساكت، ومنطقة بوليمات ومنطقة توجة، وأن السلطات المحلية بدأت في إخلاء هذه المناطق من السكان بعدما عجزت عن السيطرة على اتساع النيران، وقد ذكر البيان أيضًا أن عملية الإخماد ما تزال إلى غاية هذه اللحظة متواصلة.