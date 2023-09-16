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حادثة مأساوية للكرة القدم الليبية..

صور.. وفاة 4 لاعبين ليبيين في السيول التي اجتاحت شرق البلاد

صور.. وفاة 4 لاعبين ليبيين في السيول التي اجتاحت شرق البلاد
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم وفاة 4 لاعبين خلال السيول والفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، وتحديدا مدينة درنة.

العالم- ليبيا

وقال الاتحاد الليبي، في بيان رسمي عبر حسابه بفيسبوك، "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل، وصالح ساسي، والحسين شلوف، ومنذر صداقة".

وقرر الاتحاد تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري الليبي، ونقلها إلى ملاعب مدينة بنغازي.

وأضاف "يعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن إيقاف كافة اجتماعاته خلال هذه الأيام تضامنا مع ضحايانا وشهدائنا في منطقة الجبل الأخضر ودرنة".

وأعلن عدد من الأندية الليبية القيام بمبادرات إنسانية لمساعدة ضحايا الفيضانات وتنفيذ حملات للتبرع بالدم، وإرسال قوافل تحمل معدات ومواد غذائية إلى المناطق المتضررة.

وكتب نادي أهلي بنغازي، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، "بالتعاون مع مصرف الدم المركزي، نعلن عن إقامة حملة للتبرع بالدم، لمساندة وإغاثة إخوتنا في الشرق الليبي الحبيب من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 10 مساء".

وحث النادي المواطنين على التوافد إلى مقره للتبرع بالدم، نظرا للضرورة القصوى للوضع الراهن.

وأضاف "يعلن النادي الأهلي عن فتح باب التبرعات بكل أنواعها، لأهلنا في مناطق ومدن الجبل المتضررة جراء الإعصار، وننوه لكافة المتضررين والجهات المختصة أن جميع مقرات النادي دون استثناء جاهزة ابتداء من الآن لاستقبال النازحين".

بدوره، أعلن نادي الاتحاد في طرابلس، إطلاق حملة لمختلف التبرعات المُعينة للمتضررين في مدن الشرق.

وقال النادي، عبر حسابه في فيسبوك، "على كافة أعضاء المجموعة والجمهور الاتحادي الكبير وكل من يرغب بإعانة إخوانه من كافة أطياف الشعب الليبي التوجه إلى مقر النادي الرئيسي وبذل قصارى الجهد الممكن لإعانة إخوانه المكروبين في مدن الشرق بأي معونة، بمواد غذائية، وملابس، وفُرُش، وأغطية، وإسعافات أولية، وكافة المستلزمات الطبية".

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