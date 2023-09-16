شاهد.. انفجار مجهول بمبنى سكني بعفرين شمالي حلب

العالم - سوريا

وقال مراسل قناة العالم من ريف حلب الشمالي، إن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار حدث داخل أحد منازل البناء وكان يستخدمه مسلحو الميليشيات التابعة للقوات التركية في صناعة الأسلحة والمواد المتفجرة.

ومرّت خمس سنوات على سيطرة المسلحين المدعومين من الجيش التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية وكان التهجير والانتهاكات أبرز عناوين هذه السنوات التي تخللتها صدامات دامية وتفجيرات عمّقت معاناة السكان.

وكان الجانب التركي أعلن في 18 مارس/آذار 2018 احتلال منطقة عفرين شمال غربي حلب، بعد عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية التي كانت تسيطر على المنطقة منذ عام 2012، وحملت العملية اسم "غصن الزيتون".