غروسي: إيران أوقفت أنشطة عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - ايران

وأصدر "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانا، اليوم السبت، بشأن الإجراء الذي اتخذته إيران بتعليق أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين تم تعيينهم للتحقق من الأنشطة في إيران بموجب اتفاقية الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار النووي في إيران.

وبقرار اليوم، تكون إيران قد قامت فعلياً بسحب ثلث مفتشي الوكالة المخصصين لإيران.

وقد استخدمت إيران هذا الإجراء، وفقا لما نصت عليه اتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي .

ودان غروسي هذا الإجراء الذي وصفه بانه غير مناسب وقال : ان هذا الاجراء غير المسبوق يؤثر على التخطيط الطبيعي لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران ويتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي ينبغي أن يكون بين الوكالة وإيران، بحسب تعبيره.