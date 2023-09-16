فيديو مأساوي.. لطفلة ليبية تبكي بلادها بحرقة بعد نكبة السيول

العالم- ليبيا

ظهرت الطفلة وهي تتحدث إلى رجل يسألها عن سبب بكائها، لتجيبه ليبيا، قبل أن يستوضح منها عمّا حدث، لترد "ماتوا" وتنخرط في البكاء تأثراً.

وحصد مقطع الفيديو تعاطف المئات الذين أشادوا بوعي الطفلة ومشاعرها الإنسانية النبيلة.

وسبب الإعصار دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا مساء الأحد، كارثة غير مسبوقة في البلاد، وسط تقارير أولية عن حصيلة صادمة تتمثل في مقتل 2800 شخص وفقدان أضعافهم، بسبب سيول جارفة وانهيار سدين في مدينة درنة، حيث اختفت أحياء بكاملها، فيما أعلنت حكومة الوحدة منتهية الولاية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في حين دعا البرلمان العربي دول العالم ومنظماته وهيئاته إلى دعم ليبيا في مواجهة الأزمة الطاحنة.

وقال أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق، إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم جراء الإعصار والسيول التي تجتاح البلاد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن عدد المفقودين يقدّر بالآلاف، بينما يتجاوز عدد القتلى الألفين.

وقال: "أحياء سكنية في درنة اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".