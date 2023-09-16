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إيران تعلن إحباط محاولة اغتيال والد مهسا أميني

إيران تعلن إحباط محاولة اغتيال والد مهسا أميني
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية عدة أشخاص ينتمون لجماعةٍ إرهابية، كانوا يسعون لاغتيال والد مهسا أميني على طريق المقبرة التي دُفنت فيها الشابة العام الماضي.

العالم - ايران

وقال نائب محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية ​​والاجتماعية : إن يقظة القوات الأمنية قادت الى القاء القبض على عدد من أعضاء الجماعات الإرهابية الذين أرادوا اغتيال أمجد أميني والد مهسا أميني في الطريق إلى مقبرة آيتشي، وتم إحباط هذه المؤامرة .

وذكر مهدي رمضاني نائب محافظ كردستان في تصريح لوكالة أنباء فارس في سنندج أن محاولة اغتيال والد مهسا أميني خططت لها إحدى المجموعات الإرهابية الكردية في الطريق إلى مقبرة سقز ، وأحبطتها قوات الأمن قبل ارتكابها.

وبحسب قوله فقد حوصر عدد من أفراد القوات الإرهابية في هذا الصدد.

وقال العميد أمان اله كشتاسبي، قائد حرس الثورة في محافظة كردستان، لفارس في وقت سابق: ان استخبارات حرس الثورة تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من اعتقال 14 شخصاً من النواة التنظيمية للجماعات الإرهابية الانفصالية في مدن سنندج وديواندره وبانه ومريوان .

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