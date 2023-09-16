شاهد.. إنقاذ عائلة ليبية صمدت 5 أيام تحت الأنقاض

العالم- ليبيا

ونشر الجهاز، تسجيلًا مصورًا يظهر آليات ثقيلة وهي تحفر في أحد المنازل وتزيل الأنقاض.

ويتحدث مصور الفيديو عن عملية الإنقاذ، وأشار إلى وجود امرأة على قيد الحياة يتم إنقاذها.

ويواصل المسعفون والمتطوعون، عمليات البحث عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي.

وقال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء".

ورفض إعطاء حصيلة بعدد القتلى مؤكدًا أنها "لن تكون نهائية أو دقيقة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.