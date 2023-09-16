هجوم سيبراني يستهدف شبكة السكك الحديدية الإسرائيلية

العالم - الاحتلال

وكشفت المجموعة أنّها شنّت عدّة هجماتٍ سيبرانية على البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية، منذ عام 2020 حتى الآن، مُهدّدةً بتوجيه "ضرباتٍ مدمّرة" للبنية ​​التحتية لدى الاحتلال، في حال "استمر في جرائمه".

وكانت المجموعة نشرت صوراً، أواخر تمّوز/يوليو الماضي، لسلسلة هجماتها الإلكترونية ضد البنى التحتية الحيوية لدى الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، بينها اختراق مجموعة "بازان" للبتروكيماويات.

وتعتبر "بازان" أكبر شركة بتروكيماويات في كيان الاحتلال، حيث تحتكر قسماً كبيراً من تصدير الصناعات الكيماوية الإسرائيلية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

كما أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن اختراق المنشأة الإسرائيلية 4 مرات، وذلك خلال حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2021، وحزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث نشرت صوراً لتفاصيل الخلل الذي أحدثته في أداء الأنظمة الموجودة في مِصفاة المنشأة.

وظهر أيضاً في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة للهجمات حريقٌ في منشأة المحوّلات الكهربائية التابعة لشركة "الكرمل" في حيفا، وذلك خلال كانون الأول/ديسمبر 2022، بالإضافة إلى الخلل في أداء منظومة إحدى منشآت التكرير الإسرائيلية، خلال شباط/فبراير الماضي.

وتتجدّد بين فترةٍ وأخرى سلسلة مِن الهجمات السيبرانية التي تستهدف كيانات ومنشآت وقطاعات مختلفة لكيان الاحتلال، لتفيد مؤخراً وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ "هاكرز" إيرانيين نجحوا في اختراق أكثر من 30 شركة في كيان الاحتلال، تعمل في مجالاتٍ متنوعة.

ونشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ مُخترِقين إيرانيين تمكّنوا من اختراق شبكات نحو 32 شركة إسرائيلية، بحسب دراسةٍ نشرتها، الإثنين، شركة أمن المعلومات "إيست"، والتي تتخذ من سلوفاكيا مقراً لها.