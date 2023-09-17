استشهاد احد افراد التعبئة جنوب ايران

العالم - ايران

وقال اسماعيل قزل سفلي في تصريح صحفي : في حوالي الساعة الاثمنة من أمس السبت، بدأ شخصان يستقلان دراجة نارية إطلاق النار بشكل عشوائي من بنادق الصيد (الشوزن) على قوات التعبئة المتمركزة في الجانب الجنوبي من ساحة معلم في مدينة نور آباد ممسني.



واشار أمين مجلس أمن محافظة فارس والمتحدث الرسمي بأسمه، الى خبث ودناءة أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن هذه التصرفات العمياء واليائسة تظهر ضعف وخوف الأعداء من مواجهة القوات الأمنية والقوات المسلحة وافراد التعبئة الاعزاء وجهاً لوجه، وعلى الفور لاذ المهاجمون بالفرار من المكان بعد هذا الهجوم الأرهابي الذي أدى إلى إصابة 4 من اعضاء التعبئة في منطقة الصدر والرأس، وتحاول الأجهزة الأمنية القبض عليهم.



واضاف : للاسف استشهد في هذا الحادث أحد افراد التعبئة الاعزاء بسبب الاصابة البالغة، وتم إرسال أحد المصابين الى أحد مستشفيات شيراز، كما فيما يخضع أثنين من هؤلاء الأعزاء للعلاج في مستشفى المدينة.