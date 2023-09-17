ايران تصدر للصين سلعا بقيمة 386 مليون دولار

العالم - ايران

واوضح " كاوه دليري" في تصريح السبت، أن الصادرات الايرانية للصين قد سُجلت في بدايات السنة المالية الجارية ( بدأت 21 مارس/آذار 2023).

وكان وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي، قد أكد في تصريح سابق أن الحكومة تسعى الى زيادة التعاملات االخارجية مع دول مجموعة "بريكس" التي تضم الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل.

واشار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء الماضي، الى أن السياسة الثابتة للحكومة هي التعامل مع الدول الحليفة بما يتماشى مع مصالحها، وقال: من خلال متابعة عضوية إيران في بريكس وشنغهاي، أظهرت الحكومة الايرانية أنه من الممكن التعاون مع الدول المشتركة مع مصالحنا الوطنية، علما أن 50% من صادرات إيران تذهب إلى دول بريكس، ونحو 53% من الواردات تأتي من أعضاء في نفس المجموعة.

وأضاف: في العام 2022، زادت التجارة غير النفطية لإيران مع دول بريكس بنسبة 14% ووصلت إلى أكثر من 38 مليار دولار، وفي السنوات المقبلة سنشهد المزيد من ثمار تعاملات ايران الاقتصادية مع دول هذه المجموعة.