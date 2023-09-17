تعزيز التعاون الكوري الشمالي الروسي في مجال الدفاع + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

وجاءت محادثات كيم في فلاديفوستوك أمس السبت في إطار جولته في الشرق الأقصى الروسي، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قبل أن يصعد إلى سفينة حربية.

وذكرت الوكالة أنهما "تبادلا الآراء البناءة بشأن القضايا العملية الناشئة عن مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والتعاون والتبادل بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن الوطنيين".

وأضافت أنه في وقت سابق من يوم السبت، زار كيم أيضا قاعدة نيفيتشي الجوية، حيث تفقد قاذفات استراتيجية وطائرات مقاتلة متعددة المهام وطائرات حربية ومدنية أخرى، وزار فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.