نائب رئيس البرازيل: إيران تعتبر شريكا تجاريا مهما لنا في منطقة غرب آسيا

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والتقی سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرازيل حسین قریبي، النائب الأول لرئيس البرازيل جيراردو ألکیيمين في البرازيل.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، أجندة العلاقات الثنائية، وسبل زيادة التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ومساعدة الجانبين في تسهيل العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، والتطورات الجديدة في العلاقات، بما في ذلك مجموعة بريكس كمنصة جديدة للتعاون الوثيق بين إيران والبرازيل.

وأشار سفير بلادنا في هذا اللقاء إلى تعاون البلدین في مجالات التعدين والصناعات والقطاعات المعرفية والتكنولوجية وكذلك الطاقة والبتروكيماويات، وشدد على ضرورة الاستخدام الأفضل للقدرات القابلة للإستخدام لهذه القطاعات.

وقال إن العلاقات في مجال الزراعة أثبتت قدرتها على زيادة حجم التجارة بين البلدين، كما يمكن الاستفادة من إمكانات القطاعات الأخرى المذكورة لتوسيع العلاقات الثنائية قدر الإمكان.

وقدم للنائب الأول لرئيس البرازيل دعوة لزيارة إيران.

من جانبه أشار النائب الأول لرئيس البرازيل "جيراردو ألکیيمين" خلال اللقاء إلی سياسات حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لتوفیر ظروف أفضل للتبادلات الثنائية وقال إن إيران تعتبر شريكا تجاريا هاما للبرازيل في المنطقة.

وأكد رغبة حکومة البرازیل في تحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية لتوفير الارضيات اللازمة لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين هذا العام.