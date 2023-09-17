مصرع 14 سائحا برازيليا في الأمازون نتيجة تحطم طائرة ركاب+ فيديو

العالم - الأميركيتان

أعلن "ويلسون ليما" حاكم ولاية أمازوناس، على منصة "اكس":قُتل 14 راكبا على متن طائرة منهم 12 راكبا وإثنين من طاقمها إثر حادث تحطمها في منطقة الأمازون البرازيلية التي تعد جاذبا سياحيا شهيرا.

كما قال وزير الأمن بالمنطقة:"إن جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد.

ووفق ما ورد فإن الطائرة المنكوبة كانت من طراز "إي أم بي -110" المزودة بمحركين ومن مصنوعات شركة "إمبرير" البرازيلية كانت متجهة من عاصمة الولاية ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق 90 دقيقة.