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مصرع 14 سائحا برازيليا في الأمازون نتيجة تحطم طائرة ركاب+ فيديو

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة سياحية شهيرة في منطقة الأمازون البرازيلية ، حادثة تحطم طائرة من طراز "إي أم بي -110"، ما أدى الى مقتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 14 شخصا.

العالم - الأميركيتان

أعلن "ويلسون ليما" حاكم ولاية أمازوناس، على منصة "اكس":قُتل 14 راكبا على متن طائرة منهم 12 راكبا وإثنين من طاقمها إثر حادث تحطمها في منطقة الأمازون البرازيلية التي تعد جاذبا سياحيا شهيرا.

كما قال وزير الأمن بالمنطقة:"إن جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد.

ووفق ما ورد فإن الطائرة المنكوبة كانت من طراز "إي أم بي -110" المزودة بمحركين ومن مصنوعات شركة "إمبرير" البرازيلية كانت متجهة من عاصمة الولاية ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق 90 دقيقة.

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