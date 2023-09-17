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رئيسي: العدالة تتبلور في ظل التربية والتعليم

رئيسي: العدالة تتبلور في ظل التربية والتعليم
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بأن العدالة تتبلور في ظل التربية والتعليم، وقال: إن تطوير أخلاقيات المهنة مهم جداً في جميع الوظائف، وخاصة في مجال التربية والتعليم، هذه المهنة التي تعد رمزا للأخلاق ويجب أن تكون كذلك.

العالم - ايران

يتبع...

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رئيسي: العدالة تتبلور في ظل التربية والتعليم

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