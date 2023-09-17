ايران تؤدب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقتها الخاصة

العالم - ايران

في اطار الرد على مساعي الغرب لتعكير اجواء التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم التزام الاخيرة الحياد، قرار ايراني غير مسبوق يقلص عدد مفتشي الوكالة للمنشآت النووية في البلاد.

وزارة الخارجية الإيرانية قالت إنّ واشنطن والترويكا الأوروبية أساءتا استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة لأغراض سياسية هدفها تخريب تعاون طهران والوكالة. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني شدد على ضرورة ان يتجنب الغرب سياسة الاستغلال السياسي، وفيما اكد ان استبعاد بعض مفتشي الوكالة يُعَدّ قراراً سيادياً يستند الى المواثيق الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة، قال ان طهران ستواصل تعاونها الايجابي مع الوكالة في إطار الاتفاقيات المبرمة.

تصريحات سبقها بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت فيه ان ايران ابلغتها بإلغاء اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة. رافاييل غروسي مدير عام الوكالة قال ان القرار يُشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة بين الوكالة وطهران ونُفذ بطريقة تؤثر مباشرة وبصورة كبيرة في قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بفعّالية في إيران، مشيرا الى انه بهذا القرار تكون طهران قد سحبت فعلياً ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين للبلاد.

خطوة ايران تأتي بعدما كانت قد حذرت الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي من اتخاذ اي اجراءات تثير التوتر، ووصفت قرار الترويكا الإبقاء على الحظر المتعلق بالصواريخ الباليستية بالاستفزازي وغير القانوني فيما أكدت أنها سترد على هذا الانتهاك بالشكل المناسب.

وقبل أيام قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إنّه لا يمكن للدول الأوروبية أن تتوقع التنفيذ الكامل من إيران للاتفاق النووي وهي لا تفي بأي من التزاماتها مشيراً إلى أن طهران تتصرف وفقا لمصالح شعبها.