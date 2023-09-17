'جنبلاط' يعلن موقفه من احتجاجات السويداء و'وهاب'يرد عليه

العالم- لبنان

ونشر جنبلاط تغريدة عبر حسابه على موقع "إيكس" أيد فيها الاحتجاجات التي جرت في مدينة السويداء في سوريا.

وأضاف: "لنكن حذرين للغاية من أصوات اليمين الصهيوني مثل وليد فارس ومجموعته" حسب تعبيره.

بدوره، قام النائب اللبناني السابق وئام وهاب بالرد على مواقف جنبلاط التي دعمت حراك السويداء وشيخ العقل حكمت الهجري الذي أيد هذه الاحتجاجات، وقال: "أقول لك بمحبة، يا وليد بك، الشيخ حكمت الهجري هو واحد من قادة السويداء، وشيخ العقل الذي نحترمه ونقدره، لكنه ليس قائد السويداء بالكامل.. في السويداء هناك مشايخ كبار آخرين وقادة، ونحن نقف بجانبهم عندما يتوحدون حول وجهة نظر مشتركة".

وأضاف: "من الواضح أن الاستقلالية في التصرف ممنوعة".

كما رد رئيس التحالف الشرق اوسطي توم حرب، على منشور النائب السابق وليد جنبلاط ووليد فارس حول السويداء.

وقال حرب في تصريح مقتضب، "حبذا لو يكون وليد جنبلاط حريصا على السويداء وأهلها كما الدكتور فارس الذي لم يحلل يوما دماء دروز السويداء سواء كانوا موالين للنظام او معارضين له".



وأشار حرب، إلى أن "فارس انطلق من خلال طروحاته وتصوراته عن السويداء من خلفية أكاديمية استراتيجية فهو يعلم كيف يفكر صناع القرار في واشنطن لا من خلفية شخصية ضيقة تضع التوريث السياسي فوق كل اعتبار".



وأضاف متوجها إلى جنبلاط، "طالما تمتلك خبرة سياسية تفوق الأربعين عاما، اشرح لنا كيف تدار شؤون المناطق بحال تخلفت الانظمة والدول عن القيام بواجباتها"، متسائلا،" ام ان غايتك تكمن فقط في الإمساك بورقة السويداء لمساومة النظام لاحقا عليها من اجل تسهيل أمور التوريث والتكفير عن الذنب بعدما جلست لسنوات منتظرا على ضفة النهر".