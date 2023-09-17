الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من إلغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة في إيران

العالم - إيران

وأعرب "بيتر ستانو"، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء قرار إيران إلغاء أنشطة عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قرار إيران يوم السبت إلغاء التعيين الرسمي لعدد من مفتشي الوكالة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.

وأضاف البيان: ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المباشر والشديد لهذا القرار على قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها، والتي تشمل مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). ويريد الاتحاد الأوروبي من إيران أن تعيد النظر في قرارها دون تأخير.

وردا على بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية برفض تعيين عدد من خبراء الوكالة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن الإجراء الإيراني الأخير يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة.

واعرب كنعاني عن أسفه من أن الدول الأوروبية الثلاث وأميركا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية، محذرا من عواقب هذا الاستغلال.

وأكد أن: الأجراء الإيراني ينطلق من الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (INFCIRC 214)، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتظر من الدول الغربية أن تكف عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل تأكيدها على ضرورة حيادية الوكالة الدولية، ستواصل التعاون الإيجابي معها في إطار الاتفاقيات المبرمة.