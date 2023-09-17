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رونالدو في أول مباراة سعودية على الأراضي الإيرانية

رونالدو في أول مباراة سعودية على الأراضي الإيرانية
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

تستعد الأندية السعودية للعب أولى مبارياتها على الأراضي الإيرانية، بعد مرور نحو 8 سنوات من إقامتها على أرض محايدة بسبب القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

العالم- الرياضة

ويحل النصر السعودي بقيادة النجم الدولي كريستيانو رونالدو ضيفاً على برسبوليس الإيراني يوم 19 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد المباريات، حيث ستقام مباراة النصر وبرسبوليس ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات في ملعب "آزادي" عند الساعة الـ10 بتوقيت مكة المكرمة يوم 19 سبتمبر الجاري، دون حضور جماهيري.

أما المباراة الثانية بالنسبة للأندية السعودية فستقام بين نادي الاتحاد ونظيره الإيراني سباهان في ملعب نقش جهان عند الساعة الـ8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في 2 أكتوبر القادم.

وفي المباراة الثالثة للأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا المقرر لها، في الثالث من الشهر نفسه، سيلعب نادي الهلال السعودي مع نظيره نساجي مازندران، وستكون هذه المرة أيضاً في العاصمة الإيرانية طهران على ملعب "آزادي"، عند الساعة الـ8 مساءً بتوقيت مكة.

وفيما يتعلق بمباريات الإياب فسيلتقي فيها الهلال على أرضه مع نساجي، في 4 ديسمبر القادم، عند الساعة الـ7 مساءً، في حين يلعب الاتحاد أيضاً على ملعبه في اليوم نفسه مع سباهان عند الساعة الـ9 مساءً، في حين سيسبق النصر استضافة الفرق الإيرانية بالمباراة التي تجمعه مع برسبوليس، في 27 نوفمبر القادم، عند الساعة الـ9 مساءً.

وتأتي عودة اللعب على أرض المستضيف بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 4 سبتمبر 2023، أن جميع المباريات بين المنتخبات الوطنية والأندية السعودية والإيرانية ستقام على أساس الذهاب والإياب في أراضي الدولتين.

وجاء إعلان الاتحاد الآسيوي بعدما وقع الاتحادان الإيراني والسعودي لكرة القدم مذكرة تعاون مشتركة تتضمن إقامة مباريات أندية البلدين على أراضيهما.

وبسبب القطيعة الدبلوماسية بين الرياض وطهران، خلال السنوات الماضية، كانت المباريات بينهما تقام على أرض محايدة، لكن إعلان عودة العلاقات بين البلدين برعاية صينية في بكين، في العاشر من مارس الماضي، أعاد التقارب في الجانب الرياضي أيضاً.

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