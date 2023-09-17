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عبر"DNA"..الكشف عن هوية 360 جثة مجهولة لضحايا إعصار ليبيا

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الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أجرت هيئة البحث عن المفقودين فحص 360 عينات DNA بحثا عن هوية الجثث المجهولة بعد وقوع الإعصار في "درنة" الليبية.

العالم - ليبيا

وأضاف فريق الطوارئ الحكومي بطرابلس في بيان له اليوم الأحد: "سيتم خلال الأيام القادمة معرفة الأعداد الدقيقة للقتلى والمفقودين"، ذاكرا أن "هناك دمارا كبيرا جدا في درنة شمل أكثر من 5500 منزل ومبنى".

وأكد فريق الطوارئ الحكومي، أن حالة الطوارئ ستستمر في المناطق المتضررة لعام كامل.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الأحد إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

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عبر"DNA"..الكشف عن هوية 360 جثة مجهولة لضحايا إعصار ليبيا

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