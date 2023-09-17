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أميرعبداللهيان يعلق على زيارة الرئيس رئيسي إلى نيويورك

أميرعبداللهيان يعلق على زيارة الرئيس رئيسي إلى نيويورك
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، على زيارة الرئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، ضمن وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

العالم - إيران

وفي مدونة على موقع "ايكس" للتواصل الاجتماعي اوضح أميرعبداللهيان أن هذه الزيارة تتضمن إلى جانب حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاءات بين الرئيس الإيراني وعدد من نظرائه لدى البلدان المختلفة، وأيضا اللقاء مع جمع من الرعايا الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، مضافا إلى اللقاء مع شخصيات ونخب فكرية واجتماعية وإعلامية.

وغادر الرئيس إبراهيم رئيسي، ليل اليوم الأحد، طهران باتجاه نيويورك؛ على رأس وفد سياسي رفيع للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيتطرق رئيسي في كلمته خلال الاجتماع السنوي لجمعية الامم المتحدة، الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيال العديد من القضايا الاقليمية والدولية.

وباعتبارها الحدث الدولي الأهم، تمثل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة الاممية، فرصة جيدة لإجراء مشاورات سياسية دولية وحوارات ثنائية نظرا لحضور معظم المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم هناك.

وفي سياق متصل، التقى "السيد رئيسي"، عصر اليوم الاحد، بقائد الثورة الاسلامية "اية الله السيد علي الخامنئي"، وتحدث مع سماحته على اعتاب مغادرته البلاد باتجاه مقر الامم المتحدة في نيويورك.

وقدم رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، تقريرا حول برامج زيارته لمقر الامم المتحدة في نيويورك، وتلقى التوجيهات اللازمة من سماحة القائد كما تمنى له بالنجاح.

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