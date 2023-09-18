قبيل التوجه لنيويورك .. رئيسي: سأبين الحقائق من منبر الامم المتحدة

العالم - ايران

وأضاف رئيسي قبيل التوجه الى نيويورك ليل الاحد الاثنين، أن التعامل مع دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية من أركان سياسة الجمهورية الاسلامية.

وأشار أن الجمهورية الاسلامية عضو بالامم المتحدة ولطالما كانت ولازالت تتوقع من المنظمة أن تلعب دورا حاسما بالتنمية العالمية والسلم والأمن الدوليين وإرساء العدالة.

وأضاف أن بلورة قرارات خالية من التمييز وانعدام العدالة، بعيدا عن تأثير القوة الكبرى أمر تتوقعه كافة الشعوب والحكومات من المنظمة.

وأعتبر رئيسي أن الجمعية العامة منصة مناسبة لتبيين رؤي ووجهات نظر الجمهورية الاسلامية، حيث ترنو ايران الى رؤية عالم خال من الفقر والاسلحة النووية والدمار الشامل وانعدام العدالة ووجود التمييز، وصيانة كرامة الانسان بغية الحد من الكوارث التي تهدد العالم، سواء كانت طبيعية او تلك التي ترتكب على يد القوى الكبرى والمتسلطة.

وأكد أنه سيبين مواقف ايران التي لاتصل أسماع العالم بسبب تعتيم الآلة الاعلامية للعدو، وأنه كممثل للجمهورية الاسلامية سيكون لسان حال الشعب في تبيين الحقائق للشعوب والحكومات.

رئيسي لفت الى أن من البرامج الاخرى في زيارته الى نيويورك، يتعلق بالعلاقات الثنائية، حيث يشكل حضور زعماء الدول ( باعمال الجمعية العامة) فرصة مواتية لعقد اللقاءات الثنائية، وأنه سيعقد اجتماعات مع رؤساء البلدان على قدر الفرصة المتاحة.

وأضاف سيتم عقد لقاءات مع وسائل الاعلام لشرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية والاجابة على استفسارات الصحفيين بمختلف المجالات، فضلا عن الاجتماع مع الساسة والمواطنين الايرانيين المقيمين في الخارج بهدف الوقوف على مشاكلهم والاستماع لوجهات نظرهم.

بالختام أعرب الرئيس الايراني عن تمنياته بأن تكون مهمته مؤثرة وأن يتمكن من شرح مواقف ايران ورؤى قائد الثورة الاسلامية التي لطالما سهلت المشاكل التي تواجه الحكومة والبلاد.